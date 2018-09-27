Власти Челябинской области направили более 88 млн руб. на решение проблем с вывозом мусора

Администрация Челябинска 25 сентября ввела режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. После этого главам городских районов из резервного фонда выделили 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Челябинской области выделили из регионального бюджета 88,7 млн рублей на решение проблемы с вывозом бытового мусора в Челябинске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"По инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение возникших в последнее время сложностей с вывозом мусора в Челябинске из областного бюджета выделено 88,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного министерства финансов пояснили, что деньги будут направлены на обработку и захоронение коммунальных отходов "в связи с закрытием свалки в Челябинске". "Это новая строка в бюджете, поэтому включение данных расходов потребовало корректировки основного финансового закона области", - отметили в министерстве.

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию муниципального предприятия "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.