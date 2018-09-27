На Урале условно осудили подростка, по чьей вине сгорел лес почти на 15 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Челябинской области признал 16-летнего местного жителя виновным в пожаре, уничтожившем в мае этого года деревья общей стоимостью 14,7 млн рублей. Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год, сообщили в четверг в пресс-службе региональной прокуратуры.
"В Челябинской области 16-летний подросток осужден за неосторожный поджог лесного массива. Октябрьским районным судом ему назначено наказанию в виде лишения свободы сроком на один год условно, с испытательным сроком один год. Исковые требования потерпевшей стороны [Октябрьское лесничество] удовлетворены на сумму 10 млн рублей", - говорится в сообщении.
Как было установлено в суде, пожар произошел 20 мая в лесу близ полигона бытовых отходов у села Октябрьское. Подросток хотел извлечь металл из находившегося на полигоне дивана, поджег его и отлучился. Пока осужденного не было, огонь перекинулся на деревья. Сгорели сосны и березы на сумму свыше 14,7 млн рублей.