Рост объемов НИОКР и иностранные студенты помогли продвинуть УрФУ в британском рейтинге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Продвижение позиции Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) в рейтинге лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) связано, прежде всего, с ростом объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также увеличением доли иностранных студентов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

Ранее сообщалось, что в исследовании THE, охватывающем 1250 вузов из 86 стран мира, 35 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира. Наиболее высокие позиции среди российских вузов сохраняет Московский государственный университет, который продолжает входить в топ-200 рейтинга.

"Среди российских коллег мы занимаем 18-ю позицию из 35, при этом в рейтинге добавилось 156 новых участников со всех стран. Мы улучшили работу по ряду показателей, в том числе по цитированию, это говорит о том, что мы становимся все более узнаваемы в мире. Значительный вклад в продвижении университета дали рост объемов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и доли иностранных студентов", - сказал Кокшаров.

По данным пресс-службы, в общем списке вуз сохранил место в группе 1001+ и поднялся на одну строчку среди российских вузов-участников рейтинга.

Рейтинг публикуется в 15-й раз. При его подготовке используются критерии, разделенные по пяти группам. В частности, анализируются цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов. Вузы, попавшие в итоговый список, представляют около 6% от общего количества действующих в мире университетов.

Первую строчку исследования, как и в прошлом году, занял британский Оксфордский университет. За ним - Кембриджский университет, также из Соединенного Королевства. Тройку лидеров замыкает Стэнфордский университет из Соединенных Штатов. В первой десятке в этом году представлены вузы только из США и Великобритании.