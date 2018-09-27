СК проводит проверку в связи с избиением подростками инвалида в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Следственные органы управления СК РФ по Свердловской области проводят проверку по информации об избиении двумя подростками инвалида в поселке Рефтинский. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

Избиение было снято на видео, которое затем появилось в социальных сетях. Выложивший видео анонимный подписчик одной из групп социальной сети "ВКонтакте" указывает, что пострадавший является инвалидом.

"Органами Следственного комитета по Свердловской области организована доследственная проверка сообщения об избиении двумя несовершеннолетними подростками жителя поселка Рефтинский. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по региону ТАСС сообщили, что личности участников данного инцидента установлены - это ученик школы № 6 Рефтинского и учащийся одного из техникумов соседнего города Сухой Лог. Потерпевшим является 20-летний местный житель. После происшествия госпитализация ему не потребовалась.

По данным полиции, потерпевший действительно имеет определенные проблемы со здоровьем.