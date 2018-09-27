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В Тюменской области назначен почетный консул Республики Корея

Игорь Самкаев ранее занимал должность председателя комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Почетным консулом Республики Корея в Тюменской области назначен Игорь Самкаев, который ранее занимал должность председателя комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы. Об этом в четверг сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике региона.

"Игорь Самкаев назначен почетным консулом Республики Корея в Тюменской области. Он будет заниматься развитием дружественных отношений сторон, содействовать обмену опытом и кадрами, поддерживать организацию форумов и встреч на различных уровнях. В сферах интереса почетного консула - защита прав и интересов граждан Республики Корея, в том числе физических и юридических лиц, сотрудничество с правительством региона", - говорится в сообщении.

По данным департамента, делегация Тюменской области посетила Республику Корея в 2015 и 2017 годах, тогда было предложено сотрудничество в области применения инновационных технологий, нефтехимии, судостроении, установление взаимовыгодного сотрудничества в медицинской сфере. "Также в 2016-2017 годах состоялись визиты делегаций госпиталя "Бундан" Сеульского национального университета и госпиталя "Северанс" по вопросу сотрудничества в сфере здравоохранения, а в мае 2018 года в Сеуле было заключено соглашение о сотрудничестве с Сеульским Международным детским кинофестивалем в Курогу", - уточнили в департаменте.

Игорь Самкаев - кандидат экономических наук, депутат Тюменской городской думы пятого созыва.

Теги
РоссияРеспублика КореяТюменская область
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