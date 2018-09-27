В Курганской области суд заменил экс-депутату условный срок на реальный за смертельное ДТП

ТАСС, 27 сентября. Апелляционная инстанция Курганского областного суда изменила приговор экс-депутату одной из сельских дум Далматовского района в Курганской области. Ранее он был осужден на 2 года лишения свободы условно, теперь назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении на аналогичный срок. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

"Ранее, приговором Далматовского районного суда народный избранник был осужден к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, однако решение суда было обжаловано. Апелляционной инстанцией Курганского областного суда приговор изменен с усилением наказания: осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ведомства поясняет, что ДТП произошло на пешеходном переходе. Осужденный не заметил 77-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу с двумя правнучками. Депутат не принял меры к снижению скорости и торможению и наехал на пешеходов. Женщина от полученных травм скончалась в больнице. Одна из девочек успела вовремя отскочить, вторая - получила ушибы и ссадины.