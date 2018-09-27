Экс-глава челябинского "Горэкоцентра" стал фигурантом дела о присвоении денег предприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший директор челябинского муниципального унитарного предприятия (МУП) "Горэкоцентр" Игорь Галичин стал фигурантом уголовного дела о присвоении, легализации денежных средств и незаконном предпринимательстве. Как сообщает корреспондент ТАСС, в четверг Центральный районный суд Челябинска отказал следствию в ходатайстве об изменении Галичину меры пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

По словам следователя, в отношении Галичина возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств "Горэкоцентра", незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств. Мера пресечения в виде подписки о невыезде была избрана ему еще 23 июля. Следствие просило изменить ее на арест, так как полагает, что Галичин может скрыться от следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

"Суд постановил ходатайство следователя об изменении меры пресечения оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" за нарушения в работе городской свалки. По данным правительства региона, свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны были вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. В результате во дворах стали скапливаться отходы.

Накануне полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня. Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок. Позже губернатор области из бюджета выделил из регионального бюджета 88,7 млн рублей на решение проблемы с вывозом мусора.