Бригаде военных химиков на Урале присвоили имя Героя Советского Союза Пикалова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Уральскому соединению радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), дислоцированному в Екатеринбурге, присвоено почетное имя Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"Почетное имя Героя Советского Союза Пикалова присвоено воинской части указом президента РФ за заслуги личного состава бригады, а также в связи со 100-летием со дня образования войск РХБ-защиты. Соединение посетил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, он проконтролировал организацию боевой подготовки, состояние вооружения военной техники, учебно-материальной базы, правопорядка и воинской дисциплины", - сказали в пресс-службе.

Соединение РХБ защиты было сформировано 8 декабря 1987 года под Екатеринбургом. За годы существования военнослужащим бригады было вручено более 700 орденов и медалей.

Герой Советского Союза генерал-полковник Владимира Карпович Пикалов - советский военачальник, организатор и руководитель химических войск, начальник химических войск Министерства обороны СССР. Участник Великой Отечественной войны и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.