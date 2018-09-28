Два человека погибли в результате ДТП с фурой в Кургане

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и фурой, которое произошло в ночь на пятницу на 269-м километре трассы "Иртыш" в Кургане. Об этом сообщили ТАСС в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области.

"По предварительной информации, 28 сентября, около 01:00 на 269-м километре автодороги "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск на территории города Кургана мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania под управлением жителя Кировской области. В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия, водитель грузового автомобиля не пострадал", - сказала представитель ведомства.