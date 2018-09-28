Банкротство банка "Югра" не скажется на экономике Ханты-Мансийского автономного округа

"Исполнительные органы государственной власти ХМАО не являлись учредителями, а также клиентами ПАО "Банк "Югра". Соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и банком не заключалось. Взаимодействие с институтами развития автономного округа (Фонд поддержки предпринимательства Югры, Фонд развития Югры, Центр поддержки экспорта Югры) ПАО "Банк "Югра" также не осуществляло", - уточнили в департаменте.

ТАСС, 28 сентября. Банк "Югра" не имел определяющей роли в экономике Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, массовых волнений из-за его банкротства в округе не наблюдается. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В департаменте добавили, что информации о количестве клиентов банка региональные власти не располагают, однако, по их наблюдениям, банк "Югра" не был самым популярным банком в регионе, в отличие от ХМБ-банка Открытие или Сбербанка. "В прошлом году, в период кризиса у нас в регионе не было волнений по этому поводу, как в других регионах, где у банка было больше пользователей среди физических лиц. Были зарплатные проекты, но там решали работодатели, и вопросы были закрыты оперативно", - пояснили в департаменте.

Региональные власти отметили, что, помимо головного офиса в Москве, банк "Югра" имел семь филиалов, 36 дополнительных офисов и 66 операционных офисов, представленных по всей России, от Калининграда до Владивостока. "Соответственно, клиентами банка являлись не только жители Югры, но и жители иных субъектов РФ", - добавили в департаменте.

Ранее в Союзе вкладчиков России ТАСС сообщили, что получить свои средства, вложенные в банк "Югра", не могут около 35 тыс. россиян. По данным объединения, большая часть вкладчиков приходится на ХМАО, поскольку банк был основан в городе Мегион.