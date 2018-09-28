В Челябинской области сохранили льготы для людей предпенсионного возраста

ЧЕЛЯБИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки в ряд законов, направленные на сохранение действующих в регионе льгот для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе заксобрания.

Ранее сообщалось, что 25 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил сохранить действующие в регионе льготы для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет.

"Депутаты приняли изменения в ряд региональных законов, внесенные губернатором Борисом Дубровским. Поправки направлены на предоставление права получать региональные льготы независимо от факта получения страховой пенсии. <…> Закон вступает в силу 1 января 2019 года", - говорится в сообщении.

В числе областных льгот - ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 70-процентная скидка на проезд на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, 50-процентная скидка на проезд на общественном транспорте для садоводов, единовременная материальная помощь на текущий и капитальный ремонт жилья и т. д.

Госдума приняла в четверг на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. К второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.