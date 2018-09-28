Объединяющая три региона трасса в обход Казахстана передана в федеральную собственность

ТАСС, 28 сентября. Стратегическая трасса в обход Казахстана протяженностью 83 км, объединяющая административные центры Тюменской, Омской и Курганской областей, передана в федеральную собственность. Передача дороги позволит разгрузить транспортный поток с других федеральных трасс, сообщается в пятницу на сайте правительства Курганской области.

"По инициативе губернатора Курганской области автомобильная дорога регионального значения Макушино - Частоозерье - Бердюжье, которая идет в обход Казахстана, передана в собственность Российской Федерации. Протяженность трассы - около 83 км, она имеет стратегически важное значение - объединяет города Курган, Тюмень и Омск, является подъездной к федеральным дорогам и крупным транспортным узлам, а также позволяет водителям при движении не заезжать на территорию соседнего государства", - говорится в сообщении.

По данным властей, содержанием трассы теперь будет заниматься "Уралуправтодор". "Значение у трассы стратегически важное, и должно быть соответствующее обслуживание. Передача на федеральный уровень позволит провести качественный ремонт, улучшит техническое состояние трассы и, как результат, повысит безопасность дорожного движения. Этот шаг также позволит разгрузить транспортный поток с других федеральных трасс", - цитирует пресс-служба правительства Курганской области главу региона Алексея Кокорина.