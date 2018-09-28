Выпускники аспирантуры вузов Швейцарии будут работать в Тюменском госуниверситете

ТЮМЕНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) примет на работу выпускников аспирантуры швейцарских вузов. Возможности сотрудничества стороны обсудили в Тюмени на встрече с делегацией Швейцарии, которую возглавил чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в России Ив Росье, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе вуза.

"В ходе поездки по Тюменской области делегация Швейцарии посетила ТюмГУ для расширения сотрудничества между университетами Швейцарии и ТюмГУ. Одной из обсуждаемых тем стала возможность академической мобильности аспирантов: университет примет на работу выпускников аспирантуры швейцарских вузов. У нас уже есть один пример того, когда выпускник PhD (аспирантуры) программы Института химии и биохимии Университета Берна обучался по программе Департамента образования правительства Швейцарии, а сейчас является научным сотрудником Института химии ТюмГУ", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора Тюменской области ранее сообщили, что во время работы в регионе швейцарской делегации также были обсуждены направления для совместных проектов. Так, глава региона Александр Моор назвал интересными проекты в сфере здравоохранения и медицинского туризма, создания фармацевтического производства в Тюмени на базе одной из промышленных площадок.

"Мы, действительно, открытый для инвестиций регион, готовы под каждый проект формировать свои предложения, оказывать полное административное сопровождение от идеи до реализации. В дальнейшем мы помогаем предприятиям контактировать с крупными заказчиками и оказываем содействие в продвижении продукции. Мы намерены и дальше проводить такую политику. Уверен, что швейцарские компании локализуют и создадут предприятия в Тюменской области и будут довольны этим сотрудничеством", - цитирует его пресс-служба.

Кроме того, по данным региональных властей, генеральный директор швейцарской компании Clariant в России и странах СНГ Кай Цвингенбергер назвал Тюменскую область одной из возможных площадок для создания нового производства - компания занимается производством специальной химии, которая востребована в нефтегазовом секторе.