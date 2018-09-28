Более 900 человек эвакуировали из школы в Тюмени из-за распыления перцового баллончика

ТАСС, 28 сентября. Порядка 900 учеников и 40 сотрудников школы № 22 Тюмени эвакуировали из образовательного учреждения из-за распыления перцового баллончика. Об этом сообщила в пятницу ТАСС директор школы Ольга Максимова.

"Было эвакуировано около 900 детей и порядка 40 человек из персонала. Были вызваны сотрудники МЧС, они прошли школу и подтвердилось, что это перцовый баллончик", - сказала Максимова.

Информации о том, кто распылил перцовый баллончик, пока нет. "В настоящее время школа проветрена, вторая смена приступила к занятиям", - добавила собеседница агентства.