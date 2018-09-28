Около тысячи человек примут участие в "Юридической неделе" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. специалистов из России и других стран в области юриспруденции обменяются опытом в рамках "Юридической недели", которая пройдет с 1 по 6 октября в Екатеринбурге. Об этом сообщила ТАСС проректор по научной работе Уральского государственного юридического университета Людмила Берг.

"По нынешней регистрации совокупный объем участников и экспертов на все мероприятия составляет около 1 тыс. человек. У нас увеличивается количество участников, экспертов. Они приезжают и из других регионов РФ, и из разных стран. Посетят эту неделю не только практикующие юристы", - сказала она.

Берг отметила, что представители около 40 региональных отделений ассоциации юристов России приедут для участия в "Юридической неделе".

"Приедут иностранные коллеги континентальной (романо-германской) правовой системы и англо-саксонской системы. В этом году будет около 30 мероприятий, которые будут интересны юридическому, академическому сообществу и органам государственной власти, например, научно-практические конференции, семинары, заседания рабочих групп, обсуждения. Примет участие и молодежное юридическое сообщество", - добавила проректор.

Как сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, по итогам мероприятия она подготовит рекомендации для решения разных юридических вопросов в сфере предпринимательства.