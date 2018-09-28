Полиция задержала второго подозреваемого по делу о стрельбе в кафе Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала в Уфе второго возможного виновника конфликта со стрельбой, который произошел 17 августа в одном из кафе Екатеринбурга. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В августе Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца предполагаемого виновника конфликта. Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". По предварительным данным, охранник не впустил посетителя, так как ранее он уже устраивал дебош в кафе. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, ушел, потом он вернулся "с предметом, похожим на пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в сторону охранника".
"27 сентября в Уфе сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из уголовного розыска Башкирии в ходе спецоперации задержали подозреваемого в данном преступлении. Гражданин вместе с еще одним мужчиной находились в автомобиле Lada Priora, сопротивление оказать они не успели. Полицейские изъяли два пистолета", - сказал Горелых.
По его словам, в настоящее время задержанного под конвоем доставляют в Екатеринбург для помещения под стражу. "Уже завтра сыщики планируют обратиться в суд для избрания меры пресечения в рамках расследования уголовного дела", - сказал Горелых, добавив, что роль подозреваемого в данном конфликте еще предстоит установить.