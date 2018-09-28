Полиция задержала второго подозреваемого по делу о стрельбе в кафе Екатеринбурга

Россельхознадзор ограничил поставки в ЕАЭС продукции одной из фабрик агрохолдинга "Продо"

Кроме того, ведомство вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 23 российских предприятий, имеющих право поставок животноводческой продукции в ЕАЭС

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