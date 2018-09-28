В Екатеринбурге запустили котельную, работающая на биогазе из сточных вод

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Теплоисточник, работающий на биогазе из сточных вод, ввели в эксплуатацию в Екатеринбурге. Комплекс позволит снижать опасность иловых осадков и отапливать газом Северную аэрационную станцию, предназначенную для очистки городских стоков, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городского "Водоканала".

"В Екатеринбурге запущена вторая в России котельная, работающая на биогазе из сточных вод. Первая [была ранее введена в эксплуатацию] в Москве. Строительство блока, который позволяет снижать опасность иловых осадков, отапливать биогазом станцию и может стать источником электроэнергии обошлось в 1 млрд рублей и продолжалось пять лет", - сказали на предприятии.

Собеседник агентства пояснил, что в качестве биотоплива котельной выступает побочный продукт обеззараживания стоков.

Как пояснил директор "Водоканала" Евгений Буженинов, запуск котельной стал завершающим этапом реконструкции Северной аэрационной станции, которая продолжалась 15 лет. "Мы полностью исключили иловые поля, на которых раньше размещался осадок. Он издавал зловонные запахи и мешал окружающей среде нормально функционировать", - отметил Буженинов.

По словам сенатора от Свердловской области Аркадия Чернецкого, реконструкция была необходима, чтобы решить экологическую проблему на севере столицы Урала. "15 лет назад ресурс Северной аэрационной станции был полностью исчерпан. Мы дошли до такого состояния, что в течение года Орджоникидзевский район с населением почти в 280 тыс. человек не мог сдать ни одного квадратного метра жилья: разрешения строить не давали из-за того, что некуда было сбрасывать канализационные стоки", - пояснил Чернецкий.