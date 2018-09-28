Все свердловские фтизиатрические учреждения получат современные рентгены к 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Все фтизиатрические учреждения Свердловской области получат до 2020 года современные цифровые флюорографы для выявления туберкулеза. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист фтизиатр региона Игорь Черняев.
"В Свердловской области проводится замена рентгенодиагностического оборудования на цифровое. На сегодняшний день у нас порядка 85% парка являются цифровыми, современными флюорографами. Доза облучения у них примерно в 100 раз меньше, чем у аналоговых, которые раньше использовались. В наших планах к 2020 году совершить полный переход и замену оборудования", - сказал он.
Он добавил, что в планах до 2022 года построить вторую очередь противотуберкулезного диспансера на 300 мест. "Это позволит вывести диспансер из центра города на более отдаленную территорию. Там будет как диагностический комплекс, так и стационар. Первая очередь, которая была запущена принимает около 200 тыс. человек в год", - отметил он.
По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за 2017 год выявлено более 3,1 тыс. случаев заболевания туберкулезом.