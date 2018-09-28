В градостроительный план Екатеринбурга планируют включить энергоэффективные дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Екатеринбурга планируют включить в новый Генеральный план города здания, которые не требуют подключения к системам центрального отопления, водо- и электроснабжения и оказывают минимальное влияние на окружающую среду, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.
"...В самое ближайшее время "зеленые" здания будут включены в градостроительный план Екатеринбурга. Такие дома экономят до 25% коммунальных платежей за счет энергоэффективных решений, которые позволяют снизить затраты на тепло- и водоснабжение", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в перспективе такие объекты смогут производить больше энергии, чем потребляют. "Застройщики и девелоперы приходят к пониманию, что удорожание проекта на этапе разработки "зеленого" объекта и вложения в его сертификацию окупаются уже в течение первых лет его эксплуатации", - сказали в администрации.
Информацию о том, будут ли энергоэффективные дома строиться в рамках госзаказа или по инициативе частных инвесторов, в администрации Екатеринбурга корреспонденту ТАСС не уточнили, отметив, что возможность реализации инициативы будет обсуждаться в декабре на предстоящем форуме международном 100+ Forum Russia.
По данным местных СМИ, в настоящее время власти Екатеринбурга ведут разработку Генерального плана города, который будет действовать до 2035 года. Сроки принятия этого документа в администрации агентству также не уточнили.