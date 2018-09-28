В моногороде на Урале запустили российско-китайское производство палочек для мороженого

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Первый на Урале завод по производству палочек для мороженого открыли на территории опережающего социально-экономического развития - в моногороде Краснотурьинск (Свердловская область). Предприятие появилось благодаря китайским инвестициям, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Корпорации развития Среднего Урала" (КРСУ).
На прошедшей в июле Международной промышленной выставке "Иннопром" свердловские власти презентовали возможности совместных производств представителям китайской провинции Хэйлунцзян. В рамках сотрудничества региона с провинцией КНР в Краснотурьинске уже успешно работают два китайских деревообрабатывающих предприятия.
"Церемония открытия единственного на Урале завода по производству палочек для мороженого состоялась в Краснотурьинске. Проект полностью профинансировала и реализовала российско-китайская компания "ЛесКом Развитие". Объем инвестиций составил 110 млн рублей", - сказал руководитель управления маркетинга и связям с общественностью КРСУ Сергей Васильев.
По его словам, сейчас на предприятии трудятся 60 человек, после выхода на проектную мощность в 2019 году количество сотрудников увеличится до 163. "Пока производство работает в одну смену, но вскоре перейдет на трехсменный режим. Объем производства составит около 6,8 млрд палочек в год", - отметил Васильев.
Он добавил, что компания выбрала Краснотурьинск по двум причинам. "Первая - близость к качественному сырью Карпинского, Ивдельского и Серовского лесничеств. Палочки используются в пищевой промышленности и для них нужна только высокосортная береза. Вторая - налоговые льготы. Территория опережающего экономического развития, которым является Краснотурьинск, позволяет вести бизнес с существенными налоговыми преференциями", - пояснил Васильев.
Свердловская область тесно сотрудничает с китайскими инвесторами. Кроме открытия производств в Краснотурьинске, ведутся совместные разработки в области медицинских расходных материалов в биомедицинском технопарке "Новоуральский", а группа компаний "Хайлонг" инвестировала более 1 млрд рублей в создание на территории региона производства по обработке бурильных труб высокотехнологичным покрытием.
О моногороде
Краснотурьинск - первая территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на Урале. Статус ТОСЭР город получил 19 сентября 2016 года, благодаря чему здесь планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест. В моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский". Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей.
ТОСЭР освобождает собственника бизнеса от многих налогов и существенно снижает оставшиеся. Собственники земельных участков, помещений в индустриальном парке или арендаторы-резиденты ТОСЭР не платят налоги на землю и имущество. Размер налога на прибыль для них составляет всего 5% (вместо 20%), компании обязаны платить лишь 7,6% социальных взносов (вместо 30%).