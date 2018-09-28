Суд отклонил жалобу потерпевших на УДО фигуранта дела о хищении 3 млрд рублей у банков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил в силе решение об условно-досрочном освобождение Андрея Палферова, осужденного в 2015 году за хищение свыше 3 млрд рублей у 11 российских банков. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в суде.

Палферов вышел по УДО в 2017 году. Однако это решение пытались опротестовать потерпевшие.

"В удовлетворении апелляционной жалобы потерпевших отказано. Вместе с тем, суд по новому закону, который условно называют "день за полтора", пересчитал срок, который отбыл Палферов, сократив ему срок неотбытого наказания с 3 лет 10 месяцев до 1 года 10 месяцев", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что для осужденного это значит, что он будет отмечаться в правоохранительных органах на протяжении года и десяти месяцев вместо ранее обозначенного срока.

С 2008 по 2010 годы Палферов и его сообщники брали кредиты в банках через подконтрольные Палферову коммерческие организации, используя фиктивные документы. Сумма хищений превысила 3 млрд рублей. Обязанности по полному возврату кредитов мошенники так и не выполнили. Среди пострадавших банков - Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Уралсиб и другие.

В октябре 2015 года Андрей Палферов был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, однако после апелляции суд снизил срок наказания до 9 лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Его сообщники получили от 2,5 лет условно до 4,8 лет лишения свободы в колонии общего режима.