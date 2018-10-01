Правительство Курганской области: губернатор Кокорин работает согласно графику

ТАСС, 1 октября. Глава Курганской области Алексей Кокорин работает согласно утвержденному графику, сообщается в понедельник на сайте правительства региона.

Ранее издание "РБК" со ссылкой на собственные источники сообщило, что Кокорин уйдет в отставку в ближайшее время.

"Губернатор активно работает в обычном режиме. Алексей Кокорин планирует принять участие в совещании при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе, посетить промышленные предприятия, провести совещания по текущей ситуации. Кроме того, глава Зауралья проверит, как исполнено его поручение по завершению ремонта дворов и обустройству общественных территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник Кокорин работает в Москве, где встречается с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым и рядом инвесторов.

В пресс-службе правительства Курганской области ТАСС сказали, что не комментируют слухи о возможной отставке главы региона.