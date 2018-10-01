В Тобольске возбудили дело после пожара в помещении службы судебных приставов

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после пожара в административном помещении службы судебных приставов в Тобольске (Тюменская область). Предварительная причина возгорания - занесение открытого источника огня, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным, 30 сентября около 23:30 по местному времени поступило сообщение о том, что произошел пожар в административном помещении на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Тобольске. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ ("Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате ЧП никто не пострадал, все жильцы дома были эвакуированы.

"Предварительная причина возгорания - занесение открытого источника огня. Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, назначено проведение пожарно-технической экспертизы", - уточнили в ведомстве.