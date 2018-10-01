СК проводит проверку по факту смещения свай многоквартирного жилого дома на Ямале

ТАСС, 1 октября. Смещение со свайного поля 59-квартирного жилого дома произошло утром в понедельник в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). По данному факту начата доследственная проверка, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по округу.

"По предварительным данным, 1 октября 2018 года в поселке Тазовский произошло смещение со свайного поля 59-квартирного жилого дома, в котором проживало 138 человек. Пострадавших нет. Следственным отделом по Тазовскому району СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу начата доследственная проверка по данному факту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится расселение дома.