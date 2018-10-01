Свалки в Екатеринбурге возникли из-за переноса городской "мусорной реформы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Несанкционированные свалки в частном секторе Екатеринбурга образовались из-за отложенного запуска новой системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации. Для выхода из сложившейся ситуации жителей попросили самостоятельно заключить договоры с перевозчиками на вывоз мусора.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в частном секторе Екатеринбурга начали исчезать мусорные контейнеры, в итоге жители стали бросать мусор прямо на землю. Екатеринбуржцы начали бояться повторения ситуация в Челябинске, где из-за проблем с вывозом мусора во дворах образовались несанкционированные свалки. С 1 ноября сбором и переработкой мусора в столице Урала займется региональный оператор восточной зоны ЕМУП "Спецавтобаза".

"Запуск "мусорной реформы" планировался раньше [в июле]. Она отложена, деньги в бюджете не запланированы. [Поэтому возникла] ситуация вакуума", - сказали в пресс-службе.

По словам представителя ЕМУП "Спецавтобаза" Алексея Бланкова, жителям частного сектора необходимо самостоятельно заключить договор на вывоз мусора сроком на один месяц. "До введения "мусорной реформы" жители [частного сектора] могут обратиться к любому из действующих перевозчиков на территории Екатеринбурга - таких как минимум 25", - сказал Бланков, уточнив, что с 1 ноября заключать договоры и формировать систему вывоза на правах регоператора будет сама "Спецавтобаза".

Представитель предприятия добавил, что приобрести контейнер также должны сами жители, в качестве альтернативы предлагается так называемый "белый пакет" объемом 110 литров. "Пакет ставится на улице по графику движению мусоровоза", - пояснил он.

Помимо "Спецавтобазы", обслуживать новую систему по обращению с ТКО в Свердловской области будут еще два региональных оператора: "ТБО "Экосервис" (Первоуральск) в западной зоне и компания "Рифей" (Тюмень) в северной зоне. Как сообщали ТАСС ранее в областном департаменте информационной политики, с началом их работы власти рассчитывают снизить количество несанкционированных свалок в регионе.