Челябинский омбудсмен попросила суд пересмотреть дело о смерти солдата в Амурской области

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова отправила председателю Дальневосточного окружного военного суда просьбу пересмотреть уголовное дело о гибели солдата-срочника Евгения Кувайцева, которого в конце января нашли с огнестрельными ранениями в военной части в Амурской области. Об этом она сообщила ТАСС в понедельник.

По данным пресс-службы уполномоченного, Кувайцев был призван на срочную службу в ноябре 2017 года. 26 января перед заступлением в караул солдат отпросился, ушел с автоматом и пропал. Позднее его нашли на чердаке с огнестрельными ранениями в голову и доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, где впоследствии он умер. Суд первой инстанции, рассмотрев дело, признал сослуживца Кувацева виновным в избиении погибшего и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

"Мать погибшего не согласилась с решением суда первой инстанции и подала апелляционную жалобу. Нами отправлено обращение председателю Дальневосточного окружного военного суда с просьбой разобраться в деле о смерти Евгения Кувайцева", - сказала собеседница агентства.