Тюменские предприятия направили нефтегазовым компаниям 139 предложений по импортозамещению

ТЮМЕНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Предприятия и научные сообщества Тюменской области направили 139 предложений по импортозамещению крупным нефтегазовым компаниям, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"Мы набрали очень хорошие темпы по импортозамещению, многие тюменские предприятия перешли к решению конкретных задач, которые ставят перед ними нефтегазовые компании. Это позволяет выпускать реально востребованную продукцию, которая хорошо продается. Крупным заказчикам направлено 139 предложений по импортозамещению от предприятий и научных сообществ Тюменской области", - цитирует пресс-служба главу области Александра Моора.

По его словам, индекс промышленного производства в Тюменской области растет за счет обрабатывающих производств. "Тюменский машиностроительный комплекс наращивает объемы производства, выводит на мировые рынки новую конкурентоспособную продукцию. Наши предприятия активно сотрудничают с крупными нефтегазовыми компаниями, успешно участвуют в реализации федеральных программ импортозамещения", - сказал губернатор.

В настоящее время 93 предприятия Тюменской области участвуют в 14 федеральных отраслевых планах импортозамещения по 195 позициям со 101 проектом. При этом вне их 64 реализуется 98 проектов. "Также доказала свою эффективность форма господдержки в виде возмещения в размере 5% стоимости заказанного и оплаченного оборудования организациям, ведущим добычу нефти и газового конденсата в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Совокупный объем закупок нефтегазовых компаний у предприятий региона товаров за шесть месяцев этого года составил 36 млрд рублей, за 2017 год - 65 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По итогам 2017 года Тюменская область впервые возглавила Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который был представлен Агентством стратегических инициатив на Петербургском международном экономическом форуме. Реестр инвестиционных проектов области насчитывает свыше 600 проектов с общей капитализацией 1,6 трлн рублей. Индекс промышленного производства за январь-август 2018 года составил 109,5%, в обрабатывающем секторе - 109,8%, в этом году в области открылось восемь новых производств.