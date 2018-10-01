В Югре открылся фестиваль искусств "60 параллель"

ТАСС, 1 октября. Фестиваль искусств "60 параллель", который продлится в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 5 декабря, открылся в понедельник Сургуте. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Сегодня в Сургуте открылся VI фестиваль искусств "60 параллель", он будет проходить в округе с 1 октября по 5 декабря. Организатором мероприятия выступает Сургутская филармония", - говорится в сообщении.

В понедельник на сцене Сургутской филармонии пройдет концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, который приурочен к 100-летию ансамбля. Также крупные мероприятия намечены на 15 октября, 17 и 21 ноября.

"5 декабря в 19:00 в Сургутской филармонии выступит группа Dnjal с концертной программой "Скандинавия рядом. Музыка с другой планеты". Участники группы - музыканты из разных стран - Финляндия, Дания, Швеция, Фарерские острова", - сообщили в департаменте.

Губернатор региона Наталья Комарова в приветственном письме отметила значимость фестиваля как площадки для объединения творческих коллективов из городов мира, находящихся на 60-й параллели. "Эта параллель - особенная, это места, где творят люди сильные духом, с горячим сердцем. Как географическая параллель охватывает земной шар, так югорский фестиваль охватывает представителей разных культур, вдохновляя их на поиск и воплощение творческих идей. Впереди - незабываемые встречи с шедеврами от лучших вокалистов и звезд инструментального искусства", - приводит ведомство слова главы региона.

В департаменте отметили, что за время существования проекта фестиваль познакомил жителей Югры с творцами США, Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских островов (Дания) и России. Зрители успели побывать более чем на 40 концертах, выставках, спектаклях, мастер-классах и творческих встречах.