В Челябинске на 7,5 лет осудили гражданина США за изготовление детского порно

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Курчатовский районный суд Челябинска признал гражданина США Дэвида Лэнга виновным в изготовлении и обороте детской порнографии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе суда.

Дэвид Лэнг был задержан в Челябинске в ноябре 2015 года, ему предъявили обвинение по статье УК РФ "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов с участием несовершеннолетних с использованием СМИ, в том числе интернета". По данным районного суда, позже число обвинений выросло: Лэнгу также инкриминировали изготовление и оборот порнографических материалов, изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Во время процесса обвинение в изнасиловании переквалифицировали в половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

"Суд признал Лэнга виновным в совершении шести преступлений, связанных с изготовлением и оборотом материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, и назначил ему наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. От наказания за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста Лэнг освобожден ввиду истечения сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с Лэнгом по уголовному делу также осуждена гражданка России. Она признана виновной в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.