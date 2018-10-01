Экс-директор театра в Челябинске получил условный срок за присвоение более 3,1 млн руб.

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего директора муниципального Нового художественного театра Виталия Богверадзе виновным в присвоении свыше 3,1 млн рублей, мелком взяточничестве и злоупотреблении полномочиями и приговорил к лишению свободы на четыре года условно. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс- службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда Богверадзе назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в сумме 275 тыс. рублей. Суд также удовлетворил иск о взыскании похищенных муниципальных бюджетных денег", - говорится в сообщении. В пресс-службе СУ СК России по региону ТАСС уточнили, что бывший директор признан виновным по трем статьям УК РФ: "Присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", "Мелкое взяточничество", "Злоупотребление должностными полномочиями".

По версии следствия, в 2016-2017 гг. Богверадзе присвоил более 3,1 млн рублей учреждения, подписывая фиктивные акты о выполнении работ подрядчиками. Летом 2016 года он получил 10 тыс. рублей в качестве взятки за продление договора с коммерческой компанией, заключенного ранее предыдущим директором театра.