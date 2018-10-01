Более 60 фильмов представят на фестивале документального кино "Россия" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Более 60 фильмов режиссеров из городов России и стран постсоветского пространства представят на открытом фестивале документального кино "Россия", конкурсные показы которого стартовали в понедельник в Екатеринбурге. Всего на фестиваль было заявлено более 400 работ, сообщил журналистам директор фестиваля Георгий Негашев на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
"Всего на фестиваль было заявлено более 400 фильмов. В конкурсную программу документальных фильмов вошли 39 [картин], еще 27 - в конкурсную программу телевизионных документальных фильмов. <…> Что касается городов, это практически вся страна - Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург, Москва, Краснодар, Красноярск, Киров, Якутск и даже поселок Уральский из Пермского края", - сказал Негашев.
По данным дирекции фестиваля, фильмы получены из 45 российских городов и 11 стран постсоветского пространства. Зрители, в частности, смогут увидеть картины режиссеров из Латвии, Белоруссии, Армении, Киргизии.
Негашев отметил, что телевизионное документальное кино является "отдельным видом искусства", поэтому в 2018 году было решено провести для него отдельный конкурс.
"Последние годы к нам на отбор часто приходят телевизионные ленты, которые авторы называют документальными фильмами. Однако наши отборщики (отборочная комиссия фестиваля - прим. ТАСС) далеко не всегда могут с ними согласиться. Идет размывание понятия вида, что наносит ущерб всему документальному кино как искусству. Документальное кино для телевидения часто загоняется в рамки формата, которые не позволяют решать художественные задачи", - пояснил ТАСС директор фестиваля.
Как отметил президент фестиваля Клим Лаврентьев, продолжительность фестиваля была увеличена до семи дней. "Это очень хорошее явление, потому что сейчас программы документальных фильмов на других фестивалях идут два, максимум три дня", - подчеркнул он.
О фестивале
Открытый фестиваль документального кино "Россия", который продлится до 7 октября, проходит при поддержке Министерства культуры РФ в Свердловской области в 29-й раз. В разные годы председателями жюри смотра были Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Дворцевой, Сергей Урсуляк, Андрей Смирнов, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и городах Свердловской области.
Главный приз фестиваля будет присужден совместным решением составов жюри документальных фильмов и телевизионных документальных фильмов. Победитель получит от Национального фонда поддержки правообладателей грант на съемки нового фильма.