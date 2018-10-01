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Челябинская область намерена за 3 года увеличить товарооборот с Татарстаном до 60 млрд руб

Из региона в Республику Татарстан поставляют металл, стальные трубы, грузовые автомобили, бульдозеры, стройматериалы

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области планируют увеличить товарооборот с республикой Татарстан, доведя его объем до 60 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора.

Соответствующее заявление челябинский губернатор Борис Дубровский сделал в понедельник во время рабочего визита в Магнитогорск делегации Татарстана.

"Мы сегодня поставили перед собой амбициозную задачу: увеличить товарооборот между регионами с 35 до 60 миллиардов рублей. Я уверен, что для этого есть все возможности. Наши экономики точно не конкурируют, а дополняют друг друга", - цитирует Дубровского пресс-служба.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин сказал ТАСС, что задача поставлена на ближайшие три года.

Отмечается, что в Республику Татарстан из Челябинской области поставляют металл, стальные трубы, грузовые автомобили, бульдозеры, строительные материалы, растительное масло, муку, крупы, кондитерские и макаронные изделия, мясо птицы, обувь, белье.

Из Республики Татарстан в Челябинскую область поставляются грузовые автомобили "Камаз", автобусы, шины для грузовых и легковых машин, покрышки, каучуки, мясо, масложировая и молочная продукция, кондитерские изделия, сахар, пиво, ткани, обувь, холодильники и другие товары.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичТатарстанЧелябинская область
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