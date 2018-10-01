Челябинские власти продлили режим ЧС, который установлен из-за проблем с вывозом мусора

ЧЕЛЯБИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Власти Челябинска в понедельник на комиссии по чрезвычайным ситуациям продлили установленный из-за проблем с вывозом мусора на прошлой неделе режим ЧС, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.
Администрация Челябинска 25 сентября ввела режим ЧС из- за того, что во дворах скопился бытовой мусор, когда подрядчики отказались его вывозить. После этого главам городских районов из резервного фонда выделили 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.
"На расширенном заседании комиссии по ЧС принято решение о продлении режима чрезвычайной ситуации в городе Челябинске", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сейчас мусор из города вывозят примерно на 80 спецмашинах в две смены.
За прошедшую неделю из города вывезли более 9 тыс. тонн мусора (ранее вывозилось 4 тыс. - 4,5 тыс. тонн мусора).
Экологическая ситуация в Челябинске
Ранее суд по иску Росприроднадзора аннулировал лицензию МУП "Горэкоцентр" "за нарушения в работе городской свалки", действие документа истекло 16 сентября. По данным правительства региона, Челябинская городская свалка прекратила работу 11 сентября, с тех пор мусор должны вывозить на новые полигоны в Полетаево и Урефты, которые находятся далеко от города. Перевозчики отказались исполнять свои обязательства, в результате во дворах стали скапливаться бытовые отходы.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов 26 сентября поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому нормализовать ситуацию с вывозом бытового мусора областном центре за три дня.
Администрация Челябинска выделила главам городских районов 14 млн рублей на привлечение дополнительной техники для уборки мусорных завалов вокруг контейнерных площадок.