Электроснабжение у 8 тыс. жителей Екатеринбурга восстановлено после пожара на подстанции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Энергетики "МРСК-Урал" восстановили прерванное из-за пожара на подстанции электроснабжение у более чем 8 тыс. жителей микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.
Днем в понедельник произошло возгорание на электроподстанции в Екатеринбурге на площади 30 кв. метров, информации о пострадавших не поступало.
"Благодаря оперативным действиям екатеринбургских энергетиков более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет Екатеринбурга получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения, оставшаяся часть населения микрорайона, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшие часы. Специалисты "ЕЭСК" (дочернее общество "МРСК Урала") доставили передвижные резервные источники электроснабжения, в настоящий момент идет их подключение", - говорится в сообщении.
По данным компании, произошло технологическое нарушение в электросетевом комплексе АО "ЕЭСК", вызванное повреждением кабельных линий с последующим их возгоранием, всего без электроснабжения остались более 10 тыс. жителей микрорайона в Екатеринбурге.