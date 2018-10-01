{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электроснабжение у 8 тыс. жителей Екатеринбурга восстановлено после пожара на подстанции

Возгорание произошло в понедельник днем на площади 30 кв. метров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Энергетики "МРСК-Урал" восстановили прерванное из-за пожара на подстанции электроснабжение у более чем 8 тыс. жителей микрорайона Вторчермет в Екатеринбурге. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба компании.

Днем в понедельник произошло возгорание на электроподстанции в Екатеринбурге на площади 30 кв. метров, информации о пострадавших не поступало.

"Благодаря оперативным действиям екатеринбургских энергетиков более 8 тысяч жителей микрорайона Вторчермет Екатеринбурга получают электроэнергию в дома по резервным схемам электроснабжения, оставшаяся часть населения микрорайона, попавшего в зону технологического нарушения, будет запитана в ближайшие часы. Специалисты "ЕЭСК" (дочернее общество "МРСК Урала") доставили передвижные резервные источники электроснабжения, в настоящий момент идет их подключение", - говорится в сообщении.

По данным компании, произошло технологическое нарушение в электросетевом комплексе АО "ЕЭСК", вызванное повреждением кабельных линий с последующим их возгоранием, всего без электроснабжения остались более 10 тыс. жителей микрорайона в Екатеринбурге.

Теги
РоссияСвердловская область
Челябинские власти продлили режим ЧС, который установлен из-за проблем с вывозом мусора
В настоящее время мусор из города вывозят примерно на 80 спецмашинах в две смены
Читать полностью