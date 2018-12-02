В результате пожара в жилом доме на Ямале погиб один человек

ТАСС, 2 декабря. Один человек погиб, пятеро госпитализированы в результате пожара в воскресенье в двухэтажном жилом доме в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 02:13 по мск в городе Новый Уренгой произошел пожар в 24-квартирном двухэтажном деревянном жилом доме. На данный момент один человек скончался в карете скорой помощи, пятеро госпитализированы. Десять человек пожарные спасли", - сказал собеседник агентства.

От огня и воды дом поврежден по всей площади, отметил он. "На данный момент происходит разборка, проливка конструкций", - добавили в МЧС.

По данным ведомства, в воскресенье в администрации города состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будет рассмотрен вопрос о предоставлении жилья пострадавшим от пожара.