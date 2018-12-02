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Жильцов сгоревшего дома в Новом Уренгое временно разместили в общежитии

Для них организовали питание, люди обеспечиваются одеждой и всем необходимым

ТАСС, 2 декабря. Жильцы сгоревшего ночью в воскресенье двухэтажного деревянного дома в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа временно размещены в общежитии, сообщили в городской администрации.

"Законно проживающих в сгоревшем доме было 42 человека. Определен пункт временного размещения пострадавших - муниципальное общежитие по улице Таежная, дом 17. Там организовано горячее питание, люди обеспечиваются одеждой и всем необходимым", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в результате пожара пострадали десять человек, в том числе один ребенок. "Два человека госпитализированы, семь находятся на амбулаторном лечении. Один человек погиб", - уточнили в горадминистрации.

Ранее в пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС сообщили об одном погибшем и пяти госпитализированных.

Пожар в 24-квартирном двухэтажном доме по улице Первопроходцев в Новом Уренгое произошел в 04:13 (02:13 мск).

На месте происшествия прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы города Ивана Костогриза.

"Здание все выгорело внутренне, восстановлению не подлежит", - добавили в администрации города.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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