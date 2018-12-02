Один из пострадавших при пожаре в Новом Уренгое находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 2 декабря. Состояние одного из пострадавших при пожаре в жилом доме в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа оценивается как тяжелое. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС главный врач Новоуренгойской центральной районной больницы Ирина Груздева.
"Одно из состояний удовлетворительное, [пострадавший] госпитализирован в травматологическое отделение. Одно - тяжелое, сутки еще [пациент] будет на медицинской седации после операции", - сказала Груздева.
По ее словам, остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении с небольшими ранами.
Пожар в 24-квартирном деревянном двухэтажном доме по улице Первопроходцев в Новом Уренгое произошел в 04:13 (02:13 мск). По данным местной администрации, в результате пострадали 10 человек, двое из них госпитализированы.
Ранее сообщалось, что сгоревшее здание восстановлению не подлежит. Жильцы дома временно размещены в муниципальном общежитии.