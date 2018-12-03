Военная авиабаза в Свердловской области переформирована в бригаду армейской авиации

ТАСС, 3 декабря. Авиабаза 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Свердловской области, переформирована в бригаду армейской авиации. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"После переформирования существенно увеличился боевой и численный состав нового авиасоединения. В состав бригады вошла эскадрилья ударных вертолетов, на ее вооружении будут многофункциональные машины Ми-24П последней модификации", - сказали в пресс-службе.

Для укомплектования соединение получит до конца декабря около 20 вертолетов Ми-24. "Летный и инженерно-технический состав прошел плановое переучивание на новые образцы авиационной техники", - уточнили в военном округе.

Летчики бригады армейской авиации в Свердловской области за последние 10 лет приняли участие в более чем 50 операциях по обеспечению посадок пилотируемых космических кораблей, эвакуировав свыше 200 космонавтов. В том числе принимали участие в операции по поиску экипажа "Союз МС-10" при аварийной ситуации 11 октября в Казахстане.