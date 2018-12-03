Жительница Свердловской области взыскала 75 тыс. рублей с салона красоты за ожог в солярии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Жительница Свердловской области взыскала 75,3 тыс. рублей с салона красоты "Нефертити" за ожог молочных желез, который она получила при посещении солярия в салоне. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Истец просила взыскать с ответчика возмещение материального ущерба в размере 200 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в 100 тыс. рублей и штраф. Решением Верхнесалдинского районного суда исковые требования были удовлетворены частично, с индивидуального предпринимателя взыскано 75,3 тыс. рублей. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде. Решение Верхнесалдинского районного суда оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

Установлено, что жительница Верхнесалдинского района посетила солярий в салоне "Нефертити", после чего почувствовала жжение в груди, на коже появились волдыри, поднялась температура. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали инфицированный ожог молочных желез. Восстановление потребовало длительного времени.

"Ответчиком не были представлены в суд письменные доказательства о сроке эксплуатации ультрафиолетовых ламп, журнал учета замены ламп в салоне не велся. Информация об очередной замене должна быть доступна посетителям солярия и располагаться на видном месте. Кроме того, посетителей обязаны ознакомить с памяткой, содержащей информацию о правилах поведения в солярии, противопоказаниях к процедуре, канцерогенной опасности ультрафиолетового излучения", - отмечается в сообщении областного суда.