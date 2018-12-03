Около тысячи ученых Уральского отделения РАН получили жилье с 2010 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Около тысячи ученых Уральского отделения РАН (УрО РАН) получили квартиры в течение последних восьми лет, сообщил журналистам в понедельник вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Валерий Чарушин.

"Проект по строительству жилья реализуется у нас уже многие годы. Начиная с 2010 года, за последние восемь лет, мы обеспечили около тысячи семей ученых жильем разных видов. За этот период реализовывались жилищные сертификаты, программа "Жилище", в соответствие с которой [сертификаты] предоставлялись молодым ученым. Таких жилищных сертификатов было выдано порядка 400 за эти годы", - сказал Чарушин.

Он добавил, что также в регионе действует программа инвестиционного жилья. "Реализуя эту программу, мы передали в собственность РФ порядка 500 квартир. <...> Сейчас строится очередной многоэтажный дом, в котором 69 объектов недвижимости, они также будут переданы в собственность РФ", - уточнил вице-президент РАН. По его словам, в ближайшее время планируется построить около 6 тыс. кв. метров жилья для ученых академических институтов.

Чарушин отметил, что программы направлены на создание благоприятных условий для работы ученых УрО РАН и привлечения молодых исследователей - к 2025 году необходимо до 45% увеличить количество ученых в возрасте до 39 лет. Для этого в 2018 году Уральское отделение также предоставило структурным подразделениям право подать заявки на создание новых лабораторий, где большинство сотрудников - молодые ученые. Таких заявок уже порядка 50.

Научные институты Уральского отделения РАН расположены на территории трех федеральных округов: Уральского, Приволжского и Северо-Западного. В них работают более 3 тыс. сотрудников.