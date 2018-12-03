Два сотрудника администрации Сургута погибли в ДТП под Нефтеюганском

ТАСС, 3 декабря. Два сотрудника администрации города Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ) погибли в результате аварии, произошедшей 1 декабря под Нефтеюганском. Об этом сообщается в понедельник на сайте городской администрации.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, вечером 1 декабря на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Lada. В результате ДТП погибли водители обеих машин, а также пассажирка Hyundai Elantra, еще два пассажира иномарки получили травмы.
"В результате автомобильной аварии погибла специалист-эксперт отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности департамента образования администрации города Ольга Ермакова, а также Сергей Черный, работавший водителем в муниципальном казенном учреждении "Хозяйственно-эксплуатационное управление", - говорится в сообщении.
Глава города Вадим Шувалов и коллектив городской администрации выражают соболезнования родным и близким погибших, добавили в мэрии.
Как сообщили в пресс-службе правительства Югры со ссылкой на директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, двоих пострадавших госпитализировали в Сургутский травматологический центр. "Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Состояние пострадавших - тяжелое, стабильное. Предстоит многоэтапное хирургическое лечение", - приводят слова Добровольского в официальной группе правительства "ВКонтакте".