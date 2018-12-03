Южноуральское НПО "Микрон" вложит 50 млн руб. в новое производство под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Южноуральское научно-производственное предприятие "Микрон" вложит более 50 млн руб. в запуск в Челябинской области производства микрокальцита, который используется для выпуска ПВХ, кабелей и в лакокрасочной промышленности. Об этом ТАСС в понедельник сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Производство откроют на территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Верхний Уфалей. НПП "Микрон" стало четвертым резидентом этой территории.

"На территории опережающего социально-экономического развития в Верхнем Уфалее начинается создание производства микрокальцита. Южноуральское научно-производственное предприятие "Микрон" вложит в проект более 50 млн рублей. Старт производства намечен на 2019 год", - сказал Федечкин.

Предприятие планирует выйти на проектную мощность в 2023 году, тогда ежеквартальный объем выпуска микрокальцита превысит 6,6 тыс. тонн.

На территории опережающего развития "Верхний Уфалей" в Челябинской области планируется создать более 860 постоянных рабочих мест, сумма привлеченных инвестиций оценивается почти в 2 млрд рублей. Правительство Челябинской области подписало с инвесторами рамочные соглашения о 12 проектах, три из них уже реализуют компании "Уралэнергохим", "Уфалейский трикотаж" и "Природный ресурс".

Город Верхний Уфалей (население - около 28 тыс. человек) в 2014 году включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию.