На чемпионате WorldSkills пройдет первый в Челябинской области конкурс по запуску дронов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Шестой открытый региональный чемпионат WorldSkills стартовал в Челябинской области в понедельник. Его участники впервые на уровне области будут соревноваться в сборке и управлении беспилотными летательными аппаратами, сообщил ТАСС координатор движения WorldSkills Russia на Южном Урале Максим Малкин.

По данным организаторов, всего в чемпионате участвует 400 человек, это на 100 участников больше, чем в прошлом году. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: школьники в возрасте от 14 до 16 лет и студенты в возрасте от 16 до 22 лет.

"Шестой открытый региональный чемпионат WorldSkills в Челябинской области успешно стартовал. Соревнования будут проходить всего по 58 компетенциям на протяжении трех дней. Впервые будет порядка 16 новых компетенций, которых мы до этого не видели, в том числе это "промышленная робототехника" и "беспилотные летательные аппараты". На компетенции "беспилотные летательные аппараты" школьникам предстоит сначала собрать сам беспилотный летательный аппарат, затем запрограммировать его, после чего будут проходить летные испытания на время по контрольным меткам", - сказал Малкин.

По его словам, открытый статус чемпионата подразумевает участие в нем жителей 12 других регионов РФ, в том числе Курганской, Свердловской, Тюменской, Московской областей, Башкортостана, Кемерово, Ярославля и Москвы. Они будут соревноваться вне зачета. По итогам регионального чемпионата победители и призеры попадут в расширенный состав региональной сборной. После дополнительных тренировок будет принято решение о том, кто представит Челябинскую область на дальнейших этапах.

С 29 августа по 3 сентября 2019 года в Казани пройдет мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Город выиграл право проведения чемпионата на Генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.

Движение WorldSkills зародилось в послевоенные годы в Испании, когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих. Первые чемпионаты проводились для популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. За полувековую историю к движению присоединилось 77 стран, Россия стала его участником в 2012 году.