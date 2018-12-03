Количество погибших при пожаре в жилом доме в Новом Уренгое увеличилось до трех

ТАСС, 3 декабря. Спасатели обнаружили тела еще двух погибших при пожаре в деревянном доме в Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом сообщается в понедельник в официальной группе городской администрации "ВКонтакте".

Пожар в 24-квартирном деревянном двухэтажном доме по улице Первопроходцев в Новом Уренгое произошел рано утром 2 декабря. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб один человек и еще десять пострадали.

"В ходе разбора конструкций и пожарного мусора сотрудниками МЧС в одной из квартир были обнаружены фрагменты тел. По предварительным данным, они могут принадлежать несовершеннолетнему ребенку и его матери, пропавших без вести после пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обследовать полностью данную квартиру во время пожара не удалось из-за высокой температуры и опасности обрушения конструкций. "В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что здание выгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жильцы дома временно размещены в муниципальном общежитии, десять семей уже получили квартиры. По данным властей, трое пострадавших находятся на лечении в стационаре, еще трое госпитализированы.