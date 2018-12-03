Членство в ЕР районного депутата из Курганской области приостановлено из-за дела о взятках

ТАСС, 3 декабря. Членство депутата Щучанской районной думы Курганской области Авака Бабаяна в партии "Единая Россия" приостановлено после возбуждения уголовного дела о коррупции, одним из фигурантов которого он является. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"1 декабря членство в партии "Единая Россия" депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна приостановлено решением президиума регионального политического совета на основании Устава партии в связи с публикацией официальной информации Следственного управления СК РФ по Курганской области о возбужденном уголовном деле", - говорится в официальном ответе регионального отделения партии.

Бабаян обвиняется в даче взятки в особо крупном размере бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову. Ванюков, Бабаян, а также посредник при передаче взятки Пархаев были задержаны 29 ноября. Всем троим судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января.