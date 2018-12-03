В челябинском доме-интернате сотрудники Россельхознадзора нашли некачественный рис

ЧЕЛЯБИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Россельхознадзора во время проверки Челябинского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей обнаружили предназначенный для питания некачественный рис, в котором попадаются зерна с шелухой и темными ядрами. Продукт предписано вернуть изготовителю, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской области.

"Во время проверки на складе обнаружили лис шлифованный первого сорта, не соответствующий ГОСТу. Попадались зерна с кожурой и с темными ядрами - рис некачественный. Предписано рис вернуть изготовителю: для питания детей он не годится", - пояснили ТАСС в пресс-службе управления.

По данным пресс-службы, теперь будет организована проверка предприятия-изготовителя риса. Детскому дому придется закупить качественный продукт. Комментарием руководства детдома ТАСС не располагает.