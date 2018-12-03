Прокуратура предостерегла замглавы Екатеринбурга от нарушений при строительстве филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла предостережение заместителю главы города Алексею Бирюлину о недопустимости нарушения закона при утверждении документации по строительству нового зала филармонии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.
Ранее СМИ сообщали, что решение о сносе дома, который планируется ликвидировать для строительства нового зала филармонии, принято властями Екатеринбурга и руководством учреждения. По данным СМИ, дом якобы был признан непригодным для жизни, однако в ходе проверки прокуратуры это не подтвердилось.
"Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину <...> По результатам общественных обсуждений администрацией города сделан вывод, что в случае реализации проектов строительства концертного комплекса филармонии учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, документация по планировке территории пока не утверждена.
О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии администрация города сообщила в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов. Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей, к реализации рассматриваются три проекта-победителя, в том числе идея архитектурного бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects. Власти региона намерены выделить 300 млн рублей на данный проект.
Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут объединены в единый комплекс, объект планируют построить в течение пяти лет.