{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура предостерегла замглавы Екатеринбурга от нарушений при строительстве филармонии

Ранее сообщалось, что ведомство не выявило аварийности дома, который могут снести ради строительства нового зала филармонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова вынесла предостережение заместителю главы города Алексею Бирюлину о недопустимости нарушения закона при утверждении документации по строительству нового зала филармонии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областной прокуратуры.

На эту тему

Ранее СМИ сообщали, что решение о сносе дома, который планируется ликвидировать для строительства нового зала филармонии, принято властями Екатеринбурга и руководством учреждения. По данным СМИ, дом якобы был признан непригодным для жизни, однако в ходе проверки прокуратуры это не подтвердилось.

"Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение о недопустимости нарушения закона заместителю главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину <...> По результатам общественных обсуждений администрацией города сделан вывод, что в случае реализации проектов строительства концертного комплекса филармонии учет поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документация по планировке территории пока не утверждена.

О планах создания нового концертного зала Свердловской филармонии администрация города сообщила в конце 2017 года, новая площадка будет предназначена для проведения акустических концертов. Власти региона объявили международный конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала с премиальным фондом в 10 млн рублей, к реализации рассматриваются три проекта-победителя, в том числе идея архитектурного бюро из Великобритании Zaha Hadid Architects. Власти региона намерены выделить 300 млн рублей на данный проект.

Предполагается, что новое и существующее здание филармонии будут объединены в единый комплекс, объект планируют построить в течение пяти лет.

Теги
РоссияСвердловская область
После гибели трех человек при пожаре в доме на Ямале возбудили дело
В результате ЧП также пострадали 10 человек
Читать полностью