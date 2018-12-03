После гибели трех человек при пожаре в доме на Ямале возбудили дело

ТАСС, 3 декабря. Следственный комитет РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбудил уголовное дело по факту гибели во время пожара трех человек, в том числе ребенка, в Новом Уренгое (ЯНАО). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Пожар в 24-квартирном деревянном двухэтажном доме по улице Первопроходцев в Новом Уренгое произошел рано утром 2 декабря. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек при тушении пожара по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в Новом Уренгое в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка 2008 года рождения с признаками термического воздействия. "Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что здание выгорело полностью и восстановлению не подлежит. Жильцы дома временно размещены в муниципальном общежитии, десять семей уже получили квартиры. По данным властей, трое пострадавших находятся на лечении в стационаре, еще трое госпитализированы.