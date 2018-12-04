Около 10 единиц подвижных разведывательных пунктов "Аргус" получила танковая дивизия ЦВО

ТАСС, 4 декабря. Танковая дивизия Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Челябинской области, полностью перевооружилась на новые подвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус". Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе округа.

"Около десяти единиц подвижных разведывательных пунктов ПРП-4А "Аргус" получила танковая дивизия на Урале. Новые средства поступили во все дивизионы танковых, мотострелкового и артиллерийского полков, заменив устаревшие модификации. Теперь танковая дивизия полностью перевооружена на новую технику", - сказали в пресс-службе.

"Аргус" предназначен для ведения артиллерийской разведки и управления огнем артиллерии. Оснащен радиолокационной системой, прибором ночного видения, тепловизором и современной системой оптико-электронного подавления. Позволяет определять координаты удаленных замаскированных целей в любое время суток и передавать их на пункты управления. ПРП-4А сконструирован на базе боевой машины пехоты, имеет массу около 14 т, развивает скорость до 65 км/ч по суше и более 7 км/ч по воде.