Более 50 единиц медицинской техники поступило по гособоронзаказу в ЦВО за месяц

ТАСС, 4 декабря. Более 50 единиц современной медицинской техники поступило по гособоронзаказу в подразделения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Сибири, Поволжье и на Урале, за последний месяц. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"За месяц в округ поступило более 50 единиц медицинской техники. Для оказания раненым и больным первой врачебной помощи в полевых условиях принято на вооружение свыше 32 автоперевязочных (АП-2) на базе автомобиля "КамАЗ". Оборудование автоперевязочной способно остановить наружное кровотечение, обеспечить переливание крови и кровозаменителей при значительном обескровливании, устранить асфиксию", - сказали в пресс-службе.

Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Центрального военного округа в Екатеринбурге получил партию из девяти многоцелевых грузовиков высокой проходимости "Урал-4320". "Благодаря удлиненной базе машина имеет увеличенные возможности по перевозке грузов, оснащена новой платформой с откидными бортами, креплениями для кузовов-контейнеров и каркасным тентом. А в военные госпитали Саратова, Самары, Ульяновска, Екатеринбурга, Новосибирска, Алейска, Юрги, Красноярска прибыло восемь реанимобилей скорой медицинской помощи", - пояснили в военном округе.